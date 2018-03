„Natürlich hat hier jeder so sein Problem, aber wir hängen das nicht an die große Glocke.“ Wieder so ein pragmatisch-gutherziger Satz, der mich heute beeindruckt hat. Pflegedienstleiterin Rita sagte das zu mir, als wir während des Mittagsschlafs der Senioren bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen in Ruhe zum Reden kamen. Auch am zweiten Tag meiner Entdeckungsreise zum Thema Pflege merke ich, dass Pflege vor allem dann professionell zu sein scheint, wenn man ihr es nicht offensichtlich anmerkt. Klar, die Handgriffe müssen sitzen. Aber ich habe das Gefühl, die zu pflegenden Menschen scheinen sich vor allem Aufmerksamkeit und Respekt zu wünschen.

Am ersten Tag meiner Reise – daheim bei der ALS-Patientin – lag der Fokus noch darauf das Zuhause pflegerisch so gut wie möglich auszustatten. Am zweiten Tag – in der Radeberger Tagespflege – geht es hingegen darum den Menschen zumindest zeitweise pflegerisch ein Zuhause zu geben. Große Unterschiede – und viele Eindrücke, die mich bewegen. Und erstaunlicherweise habe ich doch nicht das Gefühl mit all dem Erlebten zu fremdeln. Dabei war das vor dieser Woche noch eins meiner Bedenken.

Wie es weiter geht? Ich werde es schon sehr sehr bald erfahren. Morgen dann noch weiter im Osten Sachsens. Der Wecker klingelt um vier – dann heißt es Frühschicht in Weißwasser.